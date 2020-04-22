ÇÜ'de yapımı süren onkoloji ve hematoloji hizmet binasında sona gelindi - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binasının tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

ÇÜ'den yapılan açıklamada, Verem Savaş Derneğinin bağışıyla 2016 yılında temeli atılan hizmet binasında sona yaklaşıldığı belirtildi.

200 yatak kapasiteli hizmet binası inşaatının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, Balcalı Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji Poliklinik hastalarına da eylül ayında yeni binada hizmet sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, inşaatın tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, 200 yatak kapasiteli hastanenin tamamlanmasıyla hematoloji ve onkoloji hastalarının her türlü tanı ve tedavi süreçlerinin tam teşekküllü, modern, fiziki ve teknolojik altyapıya sahip yeni hizmet binasında takip edileceğini bildirdi.

Kibar, onkoloji ve hematoloji hastalarının bu hizmet binasıyla tüm sağlık hizmetlerini tek çatı altında almaya başlayacağının, 18'i kemik iliği nakil ünitesine ait toplam 200 hasta yatağı, poliklinikler, yoğun bakımlar, ayaktan kemoterapi ünitesi, 4 yüksek doz iyot uygulama odası, laboratuvarlar ve görüntüleme ünitelerinin olacağı bilgisini verdi.