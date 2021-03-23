ÇÜ'den Adana TAYEM'in eğitim faaliyetlerine destek - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi'nin (TAYEM) eğitim faaliyetlerine destek verildi.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Tangolar, TAYEM'in bağcılık araştırma ve uygulama konusunda düzenlediği "Asmalarda kış budaması ve çelikle çoğaltma" eğitiminde yer aldı.

Tangolar, bağlarda kış budamasının önemi, budama zamanı, budama şekilleri ve dikkat edilmesi gereken temel hususlar ile ovada yetiştirilen üzüm çeşitleri ve çelikle çoğaltma hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitime TAYEM yetkilileri ile bağcılık alanında görev yapan araştırıcılar katıldı.