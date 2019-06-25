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ÇÜ Devlet Konservatuvarında mezuniyet

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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

ÇÜ Devlet Konservatuvarında mezuniyet, System.String[]
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Afife Jale Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Çukurova Devlet Konservatuvarı'nda lisans dışında, ortaokul ve lise eğitimini de aynı çatı altında tamamlayan mezunların bir arada olduğunu kaydetti.
Çukurova Üniversitesi'nin kurumsal yapısını tamamladığını ifade eden Erdoğan, yapılan değişik araştırma sonuçlarına göre dünyada 25 bin üniversite arasında ÇÜ'nün ilk bin üniversite arasına girdiğini belirtti.
Konservatuvar Müdür Vekili Doç. Dr. Ulviye Güler de, 1989 yılında kurulan ÇÜ Devlet Konservatuvarı'nın 30. yıl mezunlarını vermekten gurur duyduklarını aktardı.
Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Güler, sanatçı kimliklerini gururla taşımalarını ve sürekli kendilerini geliştirmelerini istedi.
Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler öğretim elemanlarından diplomalarını alarak keplerini fırlattı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:16 Kaynak: AA
Çukurova Üniversitesi, Çukurova, Güncel
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