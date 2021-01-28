ÇÜ ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında eğitim protokolü - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında eğitim protokolü imzalandı.

Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, protokolün 3 yıl geçerli olacağını söyledi.

Protokolün kent için hayırlı olması dileğinde bulunan Tuncel, "Üniversitemizdeki akademik personel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden hizmet alan bireylere yönelik sosyal hizmet alanlarında çalışmalar yürütebilecekler. Bu kapsamda hazırlanacak olan tez, makale, seminer gibi çalışmaların üniversitemizin ve İl Müdürlüğünün hizmet kalitesini arttıracağına ve aynı zamanda Türkiye genelinde örnek olacağına inanıyorum." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de protokolle akademik camianın bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak düzenlenecek eğitimlerle, meslek elemanlarının daha verimli olacağını belirtti.