Cü ile İl Müftülüğü Arasında Protokol

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol gereğince, müftülük çalışanları ile ailelerinin ağız diş sağlığı taraması ve diş tedavileri yapılacak.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol gereğince, müftülük çalışanları ile ailelerinin ağız diş sağlığı taraması ve diş tedavileri yapılacak.



CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesi ve İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle müftülüğe bağlı personel ve ailelerinin diş tedavileri 15 Temmuz Şehitler Kliniği'nde yapılabilecek.



Rektörlük makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Diş Hekimliği Fakültesi'nde 15 Temmuz Şehitler Kliniği'ni açtıktan sonra öncelikle şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına diş tedavisi hizmeti vermeye başladıklarını hatırlattı.



Daha sonra diğer kurumlara diş tedavisi vermeye başladıklarını belirten Yıldız, "Bu hizmetimiz Türkiye'de ilkti ve halen ilk olma özelliğini korumakta. Diş tedavisi uzun bir süreç ister. Biz bütün kurumlara giderek bu protokolleri yapıyoruz. Bugün de Sivas İl Müftülüğümüzle bu protokolü yapıyoruz." açıklamasında bulundu.



Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, "Bu protokolle İl Müftülüğü personelini aileleri ve çocuklarıyla beraber fakültemizde ağırlayarak diş tedavilerini yapacağız." ifadesini kullandı.



Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş da üniversite yönetimine teşekkür etti.



Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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