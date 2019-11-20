Son Dakika Haberleri: CÜ öğrencileri 2020 Teknofest'e hazırlanıyor
Son Dakika Güncel CÜ öğrencileri 2020 Teknofest'e hazırlanıyor - Son Dakika

CÜ öğrencileri 2020 Teknofest'e hazırlanıyor

6 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin "2020 Teknofest"e katılmak için hazırlık yaptıkları bildirildi.

CÜ öğrencileri 2020 Teknofest'e hazırlanıyor, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin "2020 Teknofest"e katılmak için hazırlık yaptıkları bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2019 Teknofest'e Sivas Cumhuriyet Üniversitesini temsilen "insansız hava aracı" ile katılan ve 180 takım arasından ilk 10'a girmeyi başaran öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

Mühendislik fakültesi öğrencilerinden Muhammed Fatih Akyıldız, Ahmet Çelik ve Batuhan Altunküpe, Yıldız'a yaptıkları çalışmalar ile 2020 Teknofest'e katılacakları proje hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin her türlü bilimsel çalışmalarını desteklediklerini belirten Yıldız, bu çalışmalardan bir ürün elde edilmesi gerektiğini belirtti. 2020 Teknofest'e hazırlayacakları "insansız su altı sistemine" destek olacağını aktaran Yıldız, yarışmalar öncesi öğrencilere başarı diledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İnsansız Hava Aracı, Rektör, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim
Şule Çet davasında sanıklarının mektupları ortaya çıktı AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı Cezaevi firarisi, eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 21:35:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CÜ öğrencileri 2020 Teknofest'e hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]