CÜ öğrencisi Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'nda birinci oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Çağatay Suvay, Dünya Hava Sporları Federasyonu takviminde yer alan CAT-2 onaylı İsmail Sarıoğlu Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'nda F1A kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Suvay ve Sivas Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ayla Çakır, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerinin Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'nda elde ettiği başarının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldız, başarılı sporcu Suvay'ı tebrik etti.

Rektörlük olarak Çağatay Suvay'a her türlü desteğin verileceğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Çağatay'ın daha önceden de zaten başarıları vardı. Bu birincilikle birlikte başarısının devamlı olduğunu bizlere göstermiş oldu. Ankara'dan sonra Sivas'a ilk gelen zafer kupası oldu. İnşallah bizim çalışma gruplarına katarız, orada daha güzel işler yapar. Biz Yunus hocamız ile görüşüp çalışma grubuna göndereceğiz. Sürekli bu işlerle uğraşacak. Her zaman bu konuda destek vereceğiz, yeter ki çalışmalar olsun. Bizim de bir katkımız olursa mutlu oluruz."

Türkiye birinciliği elde eden Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi Suvay ise yaklaşık 5 yıldır model uçak sporuyla ilgilendiğini aktardı. Şampiyonada birinci olarak F1H Milli takımına seçildiği için mutlu olduğunu vurgulayan Suvay, "Bu ayın sonunda Türkiye adına Makedonya'da yarışacağım. Rektörüme desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.