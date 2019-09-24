CÜ öğretim üyesinin başarısı

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Okan Boydaş'ın, ABD'de yapılan bir yarışmada sergileme aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Light Space & Time isimli sanat galerisinin çevrimiçi olarak yaptığı uluslararası "Open" (No Theme) başlıklı yarışmaya 20 ülkeden 782 eser katılırken, Boydaş Bonsai-I isimli çalışmasıyla ilk 40'a girerek sergileme ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boydaş, yarışmaya 20 ülkeden 782 eserin katıldığını belirtti. Çeşitli kategorilerde değerlendirilen yarışmada ilk 40'a girdiğini aktaran Boydaş, "Benim için çok büyük bir onur oldu. Hem üniversitemin hem memleketimin hem de bölümümün ismini duyurdum. Çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Üç ay önce de bir yarışmada dünya 8'inciliği kazandığını anımsatan Boydaş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda birçok sergiye katıldım, 3 kişisel sergim var. Bunlardan biri uluslararası, 2 tanesi de ulusal sergidir. 45 tane karma sergiye katıldım ve bunların haricinde birçok ödül elde ettim. Çalışmalar 2 grup üzerinde değerlendiriliyor. Birisi mekanik yapılar ve figürlerin olduğu diğeri ise bonsai serisini yapmaya çalıştım. Bonsainin kendi içerisinde metafor oluşturarak kendi geçmişimle bir bağlantısı var. Ondan dolayı böyle bir yapı var. Çok yakında da bonsaiden oluşan sergiyi kişisel sergi olarak değerlendirmek istiyorum."