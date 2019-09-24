Son Dakika Haberleri: CÜ öğretim üyesinin başarısı
Son Dakika Güncel Haber

CÜ öğretim üyesinin başarısı

1 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Okan Boydaş'ın, ABD'de yapılan bir yarışmada sergileme aldığı bildirildi.

CÜ öğretim üyesinin başarısı, System.String[]

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Okan Boydaş'ın, ABD'de yapılan bir yarışmada sergileme aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Light Space & Time isimli sanat galerisinin çevrimiçi olarak yaptığı uluslararası "Open" (No Theme) başlıklı yarışmaya 20 ülkeden 782 eser katılırken, Boydaş Bonsai-I isimli çalışmasıyla ilk 40'a girerek sergileme ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boydaş, yarışmaya 20 ülkeden 782 eserin katıldığını belirtti. Çeşitli kategorilerde değerlendirilen yarışmada ilk 40'a girdiğini aktaran Boydaş, "Benim için çok büyük bir onur oldu. Hem üniversitemin hem memleketimin hem de bölümümün ismini duyurdum. Çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Üç ay önce de bir yarışmada dünya 8'inciliği kazandığını anımsatan Boydaş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda birçok sergiye katıldım, 3 kişisel sergim var. Bunlardan biri uluslararası, 2 tanesi de ulusal sergidir. 45 tane karma sergiye katıldım ve bunların haricinde birçok ödül elde ettim. Çalışmalar 2 grup üzerinde değerlendiriliyor. Birisi mekanik yapılar ve figürlerin olduğu diğeri ise bonsai serisini yapmaya çalıştım. Bonsainin kendi içerisinde metafor oluşturarak kendi geçmişimle bir bağlantısı var. Ondan dolayı böyle bir yapı var. Çok yakında da bonsaiden oluşan sergiyi kişisel sergi olarak değerlendirmek istiyorum."

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem: F-35 ve ekonomi paketi teklifi
Erdoğan'dan New York'ta dikkat çeken toplantı: Yahudi ve Musevilerle bir araya geldi Dolar/TL 5,6810 seviyesinden işlem görüyor Adnan Oktar davası görülürken deprem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:07:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CÜ öğretim üyesinin başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]