CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan akademik başarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan akademik başarı - Son Dakika

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan akademik başarı

6 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitenin geleneksel akademik yayın teşvik ödül töreninde sosyal bilimler alanında 88,67 puan alarak birinci oldu.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan akademik başarı, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitenin geleneksel akademik yayın teşvik ödül töreninde sosyal bilimler alanında 88,67 puan alarak birinci oldu.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, göreve gelir gelmez doçentlik için dil problemi yaşayan öğretim üyelerine yönelik ücretsiz yabancı dil kursu açan Yıldız, akademisyenlere ücretsiz bilgisayar, istatistik ve tercüme birimlerinden oluşan Yayın Destek Ofisi ile proje yazma konusunda yardımcı olmak üzere Proje Destek Ofisi'ni de kurdu.

Yıldız, 2016 yılından bugüne kadar 40'a yakın sempozyum, kongre ve çalıştayın yapılmasına ve üniversite matbaasında 50'nin üzerinde bilimsel kitabın basılmasına öncülük etti. Ayrıca ilk yerli ve milli kaynak gösterme sistemi olan İSNAD Atıf Sisteminin de ülkeye kazandırılmasını sağlayan Yıldız, idari işlerinin yoğunluğuna rağmen akademik çalışmalardan da geri kalmadı.


46'ncı yılını kutlayan Cumhuriyet Üniversitesinin geleneksel akademik yayın teşvik ödül töreninde, sosyal bilimler, fen ve mühendislik bilimleri ile sağlık bilimleri alanında son 3 yıl ortalamalarına göre yüksek puan alan akademisyenler ödüllendirildi.

Türk-İslam Edebiyatı alanında Türkiye'deki akademisyenler arasında yaptığı bilimsel yayınlarla ilk sırada yer alan Rektör Yıldız, kendi üniversitesinde de sosyal bilimler alanında 88,67 puan alarak birinci oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alim Yıldız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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