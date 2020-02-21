CÜ Rektörü Yıldız, patent alan akademisyenlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel CÜ Rektörü Yıldız, patent alan akademisyenlerle buluştu - Son Dakika

CÜ Rektörü Yıldız, patent alan akademisyenlerle buluştu

6 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, patent kataloğunda yer alan akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.

CÜ Rektörü Yıldız, patent alan akademisyenlerle buluştu, System.String[]

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, patent kataloğunda yer alan akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programa, Rektör Yıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Taşkın, Prof. Dr. Ahmet Alim, CÜ Patent Komisyonu üyeleri ile patent alan akademisyenler katıldı.


Üniversitede son yıllarda güzel çalışmaların olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde 2016 yılına kadar toplam 3 patent başvurusu olurken, son üç yılda bu sayı dokuz oldu. Elbette üniversitemiz adına güzel şeyler. Biz göreve geldiğimizde Cumhuriyet Teknokent'te bir arkadaşımız ve bir de hizmetli görev yapıyordu. Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Mercan ve Doç. Dr. Uğur Tutar diğer arkadaşlarla beraber ayağa kaldırdılar. Bunun neticesinde 2018 yılında Cumhuriyet Teknokent Ekibi 'En İyi Gelişme Gösteren TGB' kategorisinde 2'nci oldu."

Konuşmaların ardından Yıldız, patent sahibi akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alim Yıldız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın rekora doymuyor! Tarihin en yüksek seviyesinde
Gram altın 324 lira ile rekor tazeledi Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi 67 yaşındaki yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:03:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CÜ Rektörü Yıldız, patent alan akademisyenlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]