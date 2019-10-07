Son Dakika Haberleri: CÜ Turizm Fakültesi'nden Sevgi Evleri'ne materyal desteği
Son Dakika Güncel CÜ Turizm Fakültesi'nden Sevgi Evleri'ne materyal desteği

CÜ Turizm Fakültesi'nden Sevgi Evleri'ne materyal desteği

36 dakika önce

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Turizm Fakültesi Bilinçli Tüketim ve Tüketici Kulübü öğrencileri, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara materyal desteğinde bulundu.

CÜ Turizm Fakültesi'nden Sevgi Evleri'ne materyal desteği, System.String[]

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Turizm Fakültesi Bilinçli Tüketim ve Tüketici Kulübü öğrencileri, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara materyal desteğinde bulundu.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, proje hakkında bilgi veren Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükran Karaca, örnek bir proje yaptıklarını ve Geri Dönüşüm Atölyesi bünyesinde görev alan öğrenciler tarafından üretilen materyallerin Sevgi Evleri'ndeki çocuklara ulaştırıldığını belirtti.

Karaca, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiğimiz kulübümüzde amacımız öğrencilerin tüketim bilincini artırmak, aşırı tüketimin önüne geçmek için gönüllü sadelik konularına dikkati çekmek, mevcut ürünleri sürdürülebilirlik kapsamında tekrar kullanmak veya ihtiyacı olan kişilere ulaştırma konusunda üyeleri bilinçlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda Geri Dönüşüm Atölyesi'ni kurduk. Atölyede çalışmak isteyen öğrenciler, ellerindeki malzemelerle çocuklar için oyuncak, kıyafet, aksesuar gibi ürünleri yaptılar. Bizler de bu malzemeleri çocuklara ulaştırdık. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve destek veren fakülte yönetimimize teşekkür ediyorum."

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sevgi Evleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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