Son Dakika Haberleri: Cü Vakfı Okulları Tarafından Bursluluk Sınavı Yapıldı

Cü Vakfı Okulları Tarafından Bursluluk Sınavı Yapıldı

1 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Vakfı Okulları tarafından "bursluluk ve okula kabul sınavı" yapıldı.

Cü Vakfı Okulları Tarafından Bursluluk Sınavı Yapıldı, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Vakfı Okulları tarafından "bursluluk ve okula kabul sınavı" yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 bin 36 başvurunun yapıldığı ve 2 bin 876 öğrencinin girdiği sınavda, öğrenciler burs kazanmak için ter döktü.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Genel Koordinatörü Metin Çağan, sınavın 3 ve 11. sınıflar arasındaki tüm öğrencilere uyguladığını belirtti.

Amaçlarının öğrencilerin eğitim çalışmalarına katkı sunmak olduğunu aktaran Çağan, şunları kaydetti:

"Amacımız eğitim kalitesini yükseltmek, öğrencileri bu tür sınavlara girmelerini teşvik ederek önemli kabiliyetlere sahip olanları hem Sivas'a hem de ülkemize kazandırmaktır. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları olarak öğrencilerin hem akademik hem de diğer sosyal alanlarda kendini geliştirmesini hedefliyoruz. Yaptığımız sınavın tüm öğrenciler için hayırlı olmasını temenni ederiz. Sınav sonuçları kısa bir süre içerisinde belli olacak. Kazanan öğrencilerimizi bilgilendireceğiz. Ayrıca sonuçlar Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarının web sayfasında da duyurulacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:45 Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
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