Son Dakika Haberleri: Cü ve İşgem Arasında İşbirliği Protokolü

Cü ve İşgem Arasında İşbirliği Protokolü

8 dakika önce

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ve İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Cü ve İşgem Arasında İşbirliği Protokolü, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ve İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, ülkedeki ihracat potansiyelinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile Sivas İŞGEM arasında iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu'ndaki imza törenine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Türkay, Sivas İŞGEM Genel Müdürü Nilgün Yakut ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü/Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kıvanç Halil Arıç katıldı.


İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında öğrencilerin özel sektöre yönelik deneyimlerinin geliştirilmesinin hedeflenmesinin yanı sıra, İŞGEM bünyesinde faaliyette bulunan firmaların ihracat süreçlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:06 Kaynak: AA

Sivas, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
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