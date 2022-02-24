Cuaj, S2G Esports VALORANT takımı'nın başına geçti! - Son Dakika
Üye Girişi

Cuaj, S2G Esports VALORANT takımı'nın başına geçti!

24.02.2022 20:52
Cuaj, S2G Esports VALORANT takımı'nın başına geçti!

S2G Esports'un ilk üyesi Cuaj oldu!

Geçtiğimiz günlerde VALORANT sahnesine giriş yapacağını duyuran, adını PUBG Mobile Global Championship 2021'de elde ettiği başarılarla dünya çağında duyurmayı başarmış S2G Esports, VALORANT takımının koçunu duyurdu. Takımın dağılışına kadar Oxygen Esports VALORANT Takımı'nı çalıştıran deneyimli koç Deren "Cuaj" Ülgen, S2G Esports VALORANT Takımı'nın başındaki isim olacak.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Deren "Cuaj" Ülgen

Cuaj, S2G Esports VALORANT takımı'nın başına geçti!
Cuaj, S2G Esports VALORANT takımı'nın başına geçti!
YORUMLAR
500
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Türkiye ve Yunanistan birbirine saygı duymalı' Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Türkiye ve Yunanistan birbirine saygı duymalı' Bakan Nebati: KOBİ'lere destek için yeni bir kefalet paketi çalışması yürütüyoruz Bakan Nebati: KOBİ'lere destek için yeni bir kefalet paketi çalışması yürütüyoruz Bakan Nebati: 'KOBİ'ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlıyoruz' Bakan Nebati: 'KOBİ'ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlıyoruz'
Kaynak: EsporGazetesi.com

Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Cuaj, S2G Esports VALORANT takımı'nın başına geçti! - Son Dakika

Bu haber EsporGazetesi.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. EsporGazetesi.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı EsporGazetesi.com kurumudur.

Son Dakika
20:45 Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor
20:15 İngiltere'nin yeni başbakanı amaçladığı icraatları sıraladı: Cesur bir planım var
20:10 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız
20:09 Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı hem esnafı hem de vatandaşı sevindirdi
20:01 Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt geldi: Bu noktada hiçbir şey konuşulmadı
19:51 Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi
18:58 Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı
18:21 Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:52 Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı AB, NATO ve BM'ye mektup gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 21:16:21. #1.13#
SON DAKİKA: Cuaj, S2G Esports VALORANT takımı'nın başına geçti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement