Geçtiğimiz günlerde VALORANT sahnesine giriş yapacağını duyuran, adını PUBG Mobile Global Championship 2021'de elde ettiği başarılarla dünya çağında duyurmayı başarmış S2G Esports, VALORANT takımının koçunu duyurdu. Takımın dağılışına kadar Oxygen Esports VALORANT Takımı'nı çalıştıran deneyimli koç Deren "Cuaj" Ülgen, S2G Esports VALORANT Takımı'nın başındaki isim olacak.
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Deren "Cuaj" Ülgen
Son Dakika › Gamegar › Cuaj, S2G Esports VALORANT takımı'nın başına geçti! - Son Dakika