Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mabior ile görüştü - Son Dakika
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Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mabior ile görüştü

08.03.2022 21:23
Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mabior ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cinsiyet ve Gençlik İşlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rebecca Nyandeng de Mabior tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cinsiyet ve Gençlik İşlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rebecca Nyandeng de Mabior tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığında yapılan görüşmede, ülkede devam eden barış süreci ve ikili ilişkiler ele alındı.

Büyükelçi Mutaf, Türkiye Cumhuriyeti Cuba Büyükelçiliğinin ülkedeki insani yardımları ve kapasite artışı çalışmaları hakkında Mabior'u bilgilendirdi.

Mutaf, Mabior'un 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de tebrik etti.

Görüşmede Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Türk Kızılay Güney Sudan koordinatörleri de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

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