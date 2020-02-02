Çubarov: Rusya, Kırım'ın nüfus yapısını değiştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çubarov: Rusya, Kırım'ın nüfus yapısını değiştiriyor - Son Dakika Dünya

Çubarov: Rusya, Kırım'ın nüfus yapısını değiştiriyor

6 saat önce

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, Rusya yönetiminin 6 yıl önce kendi topraklarına kattığı Kırım Yarımadası'nda nüfus yapısını değiştirdiğini ve bunun, gelecekte çözülmesi zor sorunlara yol açacağını söyledi.

Çubarov: Rusya, Kırım'ın nüfus yapısını değiştiriyor, System.String[]

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, Rusya yönetiminin 6 yıl önce kendi topraklarına kattığı Kırım Yarımadası'nda nüfus yapısını değiştirdiğini ve bunun, gelecekte çözülmesi zor sorunlara yol açacağını söyledi.

Çubarov, verdiği bir demeçte, Rusya yönetiminin Kırım Yarımadası'na Rusya'nın çeşitli bölgelerinden göçmenler yerleştirerek yarımadanın nüfus yapısını değiştirdiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçen Ağustos ayında, Rusya yönetiminin Kırım'a yerleştirdiği nüfusun 140 bin civarında olduğu söylemini hatırlatan Çubarov, gerçek rakamın bunun en az dört veya beş katı olduğunu ifade etti. Rusya yönetiminin yarımadadaki Ukrayna vatandaşlarını yarımadadan ayrılmaya zorladığını ifade eden Çubarov, yarımadadan baskılarla ayrılmaya zorlananların başında, Kırım Tatarları'nın geldiğini belirtti. Çubarov, Rusya'nın bu politikasının, etkileri uzun süre devam edecek olan yeni sorunlara yol açacağını kaydetti.


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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:23 Kaynak: DHA
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