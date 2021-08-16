Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını sert dille eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz - Son Dakika

Türk Voleybol Milli Takımı'nın TOKYO 2020 Olimpiyatları'nda mücadele etmesinin ardından vatandaşların daha yakından tanıdığı isimlerden biri de Ebrar Karakurt oldu. Ancak Karakurt, olimpiyatlardaki performansından çok son günlerde yaptığı paylaşım nedeniyle gündemde. Sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşan Karakurt'a "eşcinselliği özendirdiği" gerekçesiyle tepki var.

TARTIŞMALARA AHMET ÜNLÜ DE KATILDI

Ebrar Karakurt'a sosyal medyada olumlu veya olumsuz çok sayıda tepki gelirken, yaşanan tartışmalara kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Ünlü de katıldı. Ünlü, Ebrar Karakurt'un günah işlediğini ve ona sessiz kalanları da azabın kuşatacağını söyledi.

"YIKICI BİR UMUMİ BELAYA DAVETİYE ÇIKARIR HALE GELMİŞ"

Ebrar Karakurt'a destek verenlerin ve sessiz kalanların da günaha ortak olduğunu anlatan Ahmet Ünlü, şunları söyledi:

"İşittiğime göre; Milli takımda oynayan bir voleybolcu lezbiyenliğini teşhir etmiş ve eli klavye tutan birçok kimse bunu müdafaa etmiş" diyen Cübbeli, "Bunca belâ yetmemiş olacak ki artık toplumdaki bazı kimseler yıkıcı bir umumi belaya davetiye çıkarır hale gelmiş. Bu yüzden sessiz kalanlar başta olmak üzere kimse dünyada beladan, ahirette azaptan kurtulamaz. İnsan Günahını Teşhir Eder de Kimse Bir Şey Söylemezse Azap Herkesi Kuşatır.

"AZAP SADECE GÜNAH İŞLEYENİ VURMAZ"

Bilinmelidir ki; günahlar aşikâre işlenir de İslâm toplumu buna tepki vermez, yetkililer elleriyle, bizim gibi tebliğciler dilleriyle ve hiçbir şeye gücü yetmeyenler de kalpleriyle günaha rızâ göstermeyerek İslâm'ın emrettiği tavrı takınmazlarsa azap sadece bu günahları işleyenlere vurmaz, toplumun tümünü kaplar"