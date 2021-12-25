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Cübbeli Ahmet Hoca: Ben Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum! - Son Dakika

Cübbeli Ahmet Hoca: Ben Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum!

25.12.2021 09:15
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum!

Artık tarikatları ve cemaatleri savunamaz hale geldiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Sorsan yüzde 99'u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17'si ateist olmuş, ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar" diye konuştu.

Açıklamalarıyla tepki çeken, kamuoyunun Cübbeli Ahmet olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü, "Yoruldum "dedi. "Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca'yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı" diyen Cübbeli Ahmet, "Sorsan yüzde 99'u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17'si ateist olmuş, ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"FETÖ DE BENİ HEDEF ALMIŞTI"

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'na konuşan Cübbeli Ahmet, "Bir zamanlar Atatürk'ü savunduğum için de hedef olmuştum" diyen Cübbeli, "ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" diye konuştu.

FETÖ'nün de kendisini hedef alıp hapse attığını söyleyen Cübbeli Ahmet "Bugün beni hedef alan Yeni Şafakçılar o vakit FETÖ'nün izindeydi" iddiasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen İsmailağa Cemaati Hocalarından Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı'nın Nas açıklamalarını eleştirmişti. Cübbeli'nin yakın zamanda İmam Hatipleri eleştirmesi de Hükümet medyası tarafı üzere hükümete yakın gazeteler tarafından hedef alınmıştı

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Cübbeli Ahmet Hoca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca: Ben Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum! - Son Dakika


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