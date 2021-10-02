Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor - Son Dakika

Konuk olduğu CNN Türk canlı yayınında "Çocuklarınızı imam-hatiplere göndermeyin, düz ortaokul ve liselere gönderin, daha az hasarla çıkarlar" şeklinde bir ifade kullanan Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri büyük tartışma yaratmıştı.

"ADET HALİNDEYİM DEMEK ZORUNDA KALIYOR"

Son sohbetinde bu çıkışı neden yaptığını anlatan Cübbeli, şu ifadeleri kullandı: "Adet halindeki kızlarımıza imam hatiplerde bazı hocalar, kız çocuğu adet halinde... Erkek hoca, oku bakalım Kur'an'dan şurayı.. Kızcağız mırın kırın ediyor. Bunu babası anlattı.. Niye okumuyorsun, oku.. Bilmem ne.. Yahu anlasana be ya! Bir şey diyeceğim şimdi ya. Ne anlayışsız bir adamsın, inat, reformist. Çünkü abdestsiz Kur'an tutulur kafasında bazıları... Gelmiş, çocuğu zorluyor. Müsait değil anlasana... Okuyacaksın... Bağırıyor çocuğa... Ya ben adet halindeyim demek zorunda kalıyor, yüzü kıpkırmızı olmuş, ağlayarak çıkmış sınıftan.

"ÇARŞAFLA GİDİP BAŞI AÇIK ÇIKAN VAR"

Çarşafla gidip başı açık çıkan var. Kaç kişi telefon etti, bildirdi. Efendim, kız kardeşimiz gönderdim; çarşafla gitti, başı açık çıktı geldi. Biz imam hatiplere kurumsal olarak karşı değiliz. Kapanmasından taraftar değiliz. Ama madem burada din ilmi hizmeti veriliyor, burada itikat bozukluğuna mahal olamaz. Çünkü, Cemil Kılıç denen adam, senelerce Sarıyer İmam Hatipte hocalık yaptı. Diyanet'in tümüne kafir diyor, Tayyip Bey'e kafir diyor.. Yahudi'nin kafasına hizmet eder tam bir proje adamı..

"SARSMAK İÇİN, KENDİNİZE GELİN DEMEK İÇİN DEDİM"

Ben asla kurumların düşmanı değilim. Göndermeyin demedim. Ama bu bir sallamak için bir sarsmak için, bir kendinize gelin demek için. Ağzımdan öyle çıktı. Bazı kişilerin yaptığı, tümüne mal edilmez. Haklısınız..."