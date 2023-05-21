Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP tabanını kızdıracak sözler: Bizim sağcılar CHP'ye kazık attılar yine, 2 puanları yok 34 mebus aldılar

Parktaki tartışma kana bulandı! Öldüren 14, ölen ise henüz 13 yaşındaydı

14 Mayıs seçimlerinde ittifak protokolü kapsamında DEVA Partisi'nden 25, Saadet Partisi'nden 24, Gelecek Partisi'nden 19, Demokrat Parti'den 3 ve İYİ Parti'den 5 isim CHP listelerinden seçime katıldı.

34 İSİM VEKİL SEÇİLDİ

CHP listelerinden aday gösterilen 25 DEVA Partili isimden 14'ü, 19 Gelecek Partili isimden 10'u ve 24 Saadet Partili isimden 10'u Meclis'e girdi.

CÜBBELİ AHMET'TEN ÇOK KONUŞULACAK ÇIKIŞ

Seçimde özellikle DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin CHP logosu altında girdikleri seçimden 34 vekil çıkarmaları gündem yaratırken, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de sohbet toplantısında bu konuya değindi.

"SOLCULARA TAVSİYE EDİYORUM, AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Cübbeli Ahmet, "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar yine. 2 puanları yok 34 mebus aldılar CHP'den. Allah Allah… Bu sağcılar devamlı solculara kazık atıyor. Solculara tavsiye ediyorum, aklınızı başınıza alın. Siz nasıl solcusunuz, sağcılara aldanmayın. Sağcılarda kazık atma huyu gelişmiştir. Buna dikkat edin. Bu solcular ne zaman akıllanacak?" dedi.