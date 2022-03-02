Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak bir çıkış daha: Başımıza taş yağacak - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak bir çıkış daha: Başımıza taş yağacak

02.03.2022 15:21

Yaptığı çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Ahmet Mahmut Ünlü, mart ayının sıkıntılı geçeceğini ifade etti. 15 büyük günahın bu toplumda alenen işlendiğini belirten Ünlü, "Şu lezbiyenlik, eşcinsellik işlerinden taş yağmak üzere, taş... Sahih hadisler buna işaret ediyor" dedi.

Rumi takvime göre mart ayının ilk çarşambasında dünyayı büyük felaketlerin beklediğine dair rivayetlere kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den dikkat çeken yorum geldi.

"MART AYI BİRAZ SIKINTILIDIR"

Mart ayını "Belaların arza indiği ay" olarak nitelendiren Ünlü, "Ulemâ buyurmuşlar ki, mart ayının ilk çarşambası, bu da Rumî takvime göre 12 gün sonra girdiğinden, 15 Mart Salı gününü çarşambaya bağlayan akşam agâh (bilgili haberdar) olmamız gerek. Gafillerden olmayalım. Mart ayı biraz sıkıntılıdır. Tehlike ve belalardan sakınmak için sürekli zikirle teyakkuzda olmak lazım. Belalar yağıyor! Şu lezbiyenlik, eşcinsellik işlerinden taş yağmak üzere, taş... Sahih hadisler buna işaret ediyor. 15 büyük günah bu toplumda alenen işleniyor. Belalar gelecek" ifadelerini kullandı.

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Cübbeli Ahmet Hoca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak bir çıkış daha: Başımıza taş yağacak - Son Dakika


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