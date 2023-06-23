Cübbeli Ahmet Hoca'dan evlilik tüyoları: 'En büyük mesele yatak meselesi' - Son Dakika
Üye Girişi

Cübbeli Ahmet Hoca'dan evlilik tüyoları: 'En büyük mesele yatak meselesi'

23.06.2023 17:26

Cübbeli Ahmet Hoca, evlilikte en önemli meselenin 'yatak meselesi' olduğunu söyleyerek kadınlara kocalarını yatakta tatmin etmeleri tavsiyesinde bulundu. Ahmet Mahmut Ünlü, 'Eşinin şehvet ateşini söndürdüğün anda, mutlu ettiğin anda yemeğin tuzlu olmasını dert etmez' dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuk olduğu Son Güzergah isimli YouTube kanalında evli çiftlere dikkat çeken önerilerde bulundu. Evlilikte en önemli meselenin "yatak meselesi" olduğunun altını çizen Cübbeli, "Adamın helal yoldan tatmin olması için kadınların 'Hastayım, canım istemiyor' konularına girmemesi lazım. Bu şekilde kadın, ahirette rahat eder, cennete kısa yoldan girer" dedi.

İşte Cübbeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Evlilikte en büyük mesele yatak meselesi. Çünkü o adamın başka hanımı yok. Adamın zina tehlikesi var, her taraf çırılçıplak. Bu adamın helal yoldan tatmin olması için kadınların 'Hastayım, canım istemiyor' konularına girmemesi lazım. Bu şekilde kadın, ahirette rahat eder, cennete kısa yoldan girer.

"BUNU DA DEMESEM ÇATLARDIM"

Eşinin şehvet ateşini söndürdüğün anda, mutlu ettiğin anda yemeğin tuzlu olmasını dert etmez. Kadın, 'Allah'ın emrini yerine getireyim, bu adamı tatmin edeyim, gözü dışarda kalmasın' demeli. Bunu da demesem çatlardım."

YORUMLAR
500

Cübbeli Ahmet Hoca, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cübbeli Ahmet Hoca'dan evlilik tüyoları: 'En büyük mesele yatak meselesi' - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Bankacılarla görüşen MB Başkanı'ndan ilk açıklama: Hem fiyat hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz
17:35 Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama! Enflasyonu düşürmek için 2 yol haritası paylaştı
17:28 Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle buluştu
17:24 Cübbeli Ahmet Hoca'dan evlilik tüyoları: 'En büyük mesele yatak meselesi'
17:19 "Erkeğin tatmin olması lazım" diyen Cübbeli Ahmet Hoca kadınlara tavsiyelerde bulundu
16:54 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tavsiyeler! Arda'yı takımda tut
16:49 Arda Güler'i takımda tutmasını istedi! Aziz Yıldırım, Ali Koç'a başarıyı getirecek formülü verdi
16:42 Yunanistan'da İngiliz turist şezlongta tecavüze uğradı, saldırganlar müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:38 Gözü dönen iki göçmen, 18 yaşındaki turist kızı şezlonga bağlayıp tecavüz etti
16:40 3. kez lenf kanseriyle mücadele eden sanatçı Özkan Uğur, entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 17:46:44. #1.12#
SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet Hoca'dan evlilik tüyoları: 'En büyük mesele yatak meselesi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement