Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube hesabından yayınladığı bir videoda gençler arasında artış gösteren "Ateizm" ve "Deizme" değindi.
Cübbeli Ahmet "Biz diyoruz ki efendim; solcudur, komünisttir, Kemalisttir bilmem ne bu aileler zannediyoruz. Adamlar 400 bin kişinin çetelesini tutmuş aileleriyle konuşuyorlar, yüzde 70 namazlı abdestli, burada bir yanlış yok mu? Hacı hoca takımının çocuk yönetiminde, eğitiminde yanlışı yok mu?" ifadelerini kullandı.
Aldığı bazı duyumlarla ilgili de konuşan Cübbeli Ahmet, "4500 kişi Cerrahpaşa'ya müracaat etmiş, erkek ya da kadın olmak operasyonu için, masraflarını da devlet karşılayacakmış" dedi.
Kafalarına taş yağmadığı için şükredilmesi gerektiğini savunan Cübbeli Ahmet, "Çoğu imam hatibe giden öğrenciler, Nişantaşı'nda LGBT yürüyüşünde varmış. Hükümete yakın kesimden bilgi aldım yahu muhalefetten değil ki" açıklamalarında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış! - Son Dakika