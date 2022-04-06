Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış! - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!

06.04.2022 09:14
Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yayınladığı video ile, İmam Hatip Liseleri'nde artan deizm ve ateizm oranları ile ilgili ailelere sitem etti. Cübbeli, "Solcudur, komünisttir, Kemalisttir bu aileler sanıyorduk, yüzde 70 namazlı, abdestliymiş" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube hesabından yayınladığı bir videoda gençler arasında artış gösteren "Ateizm" ve "Deizme" değindi.

"HACI HOCA TAKIMININ ÇOCUK EĞİTİMİNDE YANLIŞI YOK MU?"

Cübbeli Ahmet "Biz diyoruz ki efendim; solcudur, komünisttir, Kemalisttir bilmem ne bu aileler zannediyoruz. Adamlar 400 bin kişinin çetelesini tutmuş aileleriyle konuşuyorlar, yüzde 70 namazlı abdestli, burada bir yanlış yok mu? Hacı hoca takımının çocuk yönetiminde, eğitiminde yanlışı yok mu?" ifadelerini kullandı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME OPERASYONLARINA DA DEĞİNDİ

Aldığı bazı duyumlarla ilgili de konuşan Cübbeli Ahmet, "4500 kişi Cerrahpaşa'ya müracaat etmiş, erkek ya da kadın olmak operasyonu için, masraflarını da devlet karşılayacakmış" dedi.

"HÜKÜMETE YAKIN KESİMDEN BİLGİ ALDIM"

Kafalarına taş yağmadığı için şükredilmesi gerektiğini savunan Cübbeli Ahmet, "Çoğu imam hatibe giden öğrenciler, Nişantaşı'nda LGBT yürüyüşünde varmış. Hükümete yakın kesimden bilgi aldım yahu muhalefetten değil ki" açıklamalarında bulundu.

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Cübbeli Ahmet Hoca, Ateizm, Deizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış! - Son Dakika


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