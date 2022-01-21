Cübbeli Ahmet Hoca'dan kendisine AK Partili diyenlere cevap: Siyasetle işim olmaz, dine imana bakarım - Son Dakika

Son olarak Sezen Aksu hakkında yaptığı çıkışla gündem olan 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı bir videoda siyasetle işi olmadığını belirtti.

CÜBBELİ AHMET HOCA AK PARTİLİ Mİ?

Açıklamasında "Müslümanın çizgisi olacak" diyen Cübbeli, "Kafirlerle oturup kalkarsan sana da bir utanma geliyor. İşte Mustafa İslamoğlu kafalı. Sezen Aksu İslam'a karşı doğru konuşuyor diyor. Adem cahildir diyor. Tövbe. Ali Babacan AKP'deyken aleyhine konuşmazdın diyor. Haşa. Benim siyasetle işim yok. Efkan Ala var orada. Hala AK Parti'de MYK üyesi. Banane AK Partiymiş bilmem ne partiymiş. Ben dine imana bakarım" ifadelerini kullandı.

SEZEN AKSU'YA NE DEMİŞTİ?

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca, Sezen Aksu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem Aleyhisselâm ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: 'Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti' buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir."

BABACAN'I DA YERDEN YERE VURMUŞTU

Cübbeli Ahmet Hoca'dan bir tepki de Sezen Aksu'ya destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a gelmişti. Cübbeli, Babacan için de "Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?" demişti.