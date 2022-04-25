Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın

25.04.2022 09:45

Cübbeli Ahmet Hoca, Youtube kanalında bir takipçisinin Ramazan ayında cinsel ilişki zamanı ile ilgili sorusunu yanıtlarken "Geçmiş büyüklerimizden bazıları cinsel isteği fazla olduğu bir anda orucunu açıyor, ondan sonra eşiyle cinsel isteğini tatmin ediyordu akşam namazından önce." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalında takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken, Ramazan ayında cinsel ilişkiye girmenin sırasını belirtti.

Takipçisinin, "Orucumu açtıktan sonra akşam namazını kılmadan eşimle cimâ edebilir miyim?" sorusunu yanıtlarken sahabelerden örnek veren Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan ayında iftar ile sahur arasındaki vakitte yapılması doğru olan cinsel ilişkinin sıralamasını şöyle açıkladı:

"NAMAZDAN ÖNCE OLMALI"

"Geçmiş büyüklerimizden bazıları cinsel isteği fazla olduğu bir anda orucunu açıyor, ondan sonra eşiyle cinsel isteğini tatmin ediyordu akşam namazından önce. Sahabeler niye önce iftarını yapıyor. Az bir şeyle yemeğini yiyorlar. Sonra ailesiyle cinsi münasebetini yapıyor. Ama akşam namazı var. Namaz asıl maksat, o geçici. Onun için kısa bir şekilde tatminleri hasıl ettikten sonra guslünü alıyor."

YORUMLAR (1)
  • mesut özerden : derslerini dinle döner dolaşır belden aşağıya getiriler. milletin derdi belden aşağı değil midesini doyurmakta. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Cübbeli Ahmet Hoca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın - Son Dakika


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