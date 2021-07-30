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Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi - Son Dakika

Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi

30.07.2021 15:41

Sosyal medya hesabından "Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür" paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aldığı tepkiler üzerine konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Cübbeli "Dün tekbir getirmekle ilgili attığım tweet; insanlara bir an evvel yangında ne okuyacaklarına dair bir zikir telkin etme amacıyla acele olarak atılmış bir tweettir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangılarıyla mücadele sürerken Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Cübbeli, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Hadis-i Şerif'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor" ifadelerine yer verdi.

"BU PAYLAŞIMI HERKESE DUYURALIM"

Cübbeli açıklamasının devamında ise "Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes 'Allâh-u Ekber diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez. Bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin" dedi.

"ACELE OLARAK ATILMIŞ BİR TWEET'TİR"

Bu çıkışı ile Twitter'da Türkiye gündeminde ilk 5'e giren Cübbeli'den yeni bir paylaşım daha geldi. Büyük yankı uyandıran sözleriyle ilgili geri adım atan Cübbeli, şu satırlara yer verdi: "Dün tekbîr getirmekle ilgili attığım tweet; insanlara bir an evvel yangında ne okuyacaklarına dair bir zikir telkin etme amacıyla acele olarak atılmış bir tweet'tir."

İşte Cübbeli'nin son paylaşımı;

'Tekbirler yangını söndürür' paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı

Cübbeli'nin tartışma yaratan o paylaşımları;

'Tekbirler yangını söndürür' paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Tekbirler yangını söndürür paylaşımına açıklama getirdi

Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye, Yangın, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! 'Tekbirler yangını söndürür' paylaşımına açıklama getirdi - Son Dakika


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