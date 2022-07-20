Cübbeli Ahmet Hoca iddialara yanıt verdi! Kaset olduğunu kabul etti

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni tarafından kasetle tehdit edilmesinin ardından Habertürk canlı yayınına konuk oldu.

Fatih Altaylı'nın "Hakkınızda tehdit, şantaj kampanyası başlatıldı. Hatta sizin şeyhinizin yeğeni, Saadettin Ustaosmanoğlu sizi tehdit etti, görüntüler var yayınlarım dedi" sözlerine yanıt veren Cübbeli, "Yok o değil. Millet onu yanlış anladı. Bu başka bir görüntü. Accan el Hadid denen adam ile 2009'da bu bana Kadirilik'den, Rufailik'den icazet verme şeyleri yazmış işte Cübbeli'ye icazet verdim hesabı yapmak için. Ama biz iyi niyetliyiz. Seyit meyit diye hürmet ediyorduk o zaman çok yardımlarda etmiştim, saf tarafım var.

"BELDEN AŞAĞISI VARSA ÇIKARTMAYAN MELUNDUR"

Ben daha önce onun hakkında bayağı bir duyum alınca insanlardan, cemaati 2006 yılında uyardım. Benim yanımda çok bulundu. Görüntülerimiz var, Suriye'ye gittik, kabir ziyaretinde bulunduk 5-10 kişi ile. Buna dikkat edelim dedim. Bu uyarıları yapmıştım. Sonra bizim Marifetçiler'in Cezayir olayı çıktı. Mahmut Efendi'nin resmini koydular. Sonra kendi isminin altına koydu. Dolu olaylar oldu. Bu olaylar üzerine Hadid bize kasetlerle ilgili şantaj yapıyor. Millet kasedi baldır bacak zannetti. Alakası yok. Belden aşağısı varsa çıkartmayan melundur, belden üstü de varsa çıkartmayan melundur. Kim nesi varsa çıkartsın. Çıkartsın ki rahat uyuyayım" değerlendirmesinde bulundu.

FATİH ALTAYLI: AMAN HOCAM BİZ GÖRMEYELİM

Cübbeli'nin bu açıklamalarının Fatih Altaylı esprili bir şekilde "Aman hocam biz görmeyelim" derken stüdyoda neşeli anlar yaşandı. Cübbeli ise bu yanıta "Senin görmene lüzum yok. Maalesef hocalar ve şeyhler daha çok izliyor, kusura bakma. Adam namussuz izliyor. Bir de bunu teşhir edelim diyor. Bunları boş verelim" sözleriyle karşılık verdi.

"BU ADAM ZATEN BUNU ŞANTAJ OLARAK TEKLİF ETMİŞTİ"

Öte yandan yayının ilerleyen dakikalarında cemaat içinde yaşanan gerginliğe bir kez daha değinen Cübbeli Ahmet, "Burada asıl mesele türbe meselesi. Yok benim kabrim türbe olur mu, sen şeyh mi olmak istiyorsun? bilmem ne. Mahmut Efendi'nin yaşı ile ilgili konular varmış. Bunların kayıtları varmış. Bu adam zaten bunu şantaj olarak teklif etmişti" ifadelerini kullandı.