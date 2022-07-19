Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun

19.07.2022 10:43

Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, "Erkeksen şeyhliğini ilan et de kasetlerini patlatalım" diyerek hedef aldığı Cübbeli Ahmet Hoca sert yanıt verdi. Şeyhlik ilan etmek diye bir derdinin olmadığını vurgulayan Ahmet Mahmut Ünlü, "Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah'ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor" ifadelerini kullandı.

Nakşibendi tarikatına bağlı 'İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 23 Haziran'daki ölümünün ardından tarikat mensupları arasında liderlik çatışmaları başladı.

HER ŞEY "SU DÖKTÜRMEDİLER" SÖZLERİYLE BAŞLADI

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaat içinde engellendiğini belirtip "Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerefisine su bile döktürmediler" diyerek tepki göstermişti.

"SENİNLE Mİ UĞRAŞACAKTIK?"

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu ise Cübbeli Ahmet'in iddialarına Youtube'da yayınladığı 4 saatlik video ile yanıt verdi. Ustaosmanoğlu, yaptığı açıklamada "Sen cenazeye su dökmeye gelsen Show TV'yle geleceksin. Seninle mi uğraşacaktık. Basit bir derse giriyorsun külliyede, Show TV orada" ifadelerine yer verdi.

"ŞEYHLİĞİNİ İLAN ET DE KASETLERİNİ PATLATALIM"

Açıklamasının devamında Cübbeli Ahmet'e yönelik eleştirilerini sertleştiren Ustaosmanoğlu, "Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman" diyen Ustaosmanoğlu, "Endonezya'dan başlayalım mı? Mısır, Lübnan, İran... Film ortaya çıktığında bütün şalterlerin atacak zaten. Erkeksen şeyhliğini ilan et. Çok meraklısın çünkü. İlan et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur" şeklinde konuştu.

CÜBBELİ'DEN YANIT: ŞEYHLİK DERDİM YOK

Bu kaset tehdidi sonrası gözlerin çevrildiği Cübbeli Ahmet Hoca, sessizliğini bozdu. İsmail Saymaz'a konuşan Cübbeli, "Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah'ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat'ın cuntasından, FETÖ'den korkmamışım, bundan mı korkacağım?" dedi.

"DIŞLANIYOR MUSUNUZ?" SORUSUNA YANIT

"İsmailağa'dan dışlanıyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Cübbeli, "Ben rolümün arttığını hissediyorum. Bana 20 kere telefon ediyorlar. Mecburlar. Cemaatin yüzde 80-90'ını ben tanıtmışım. Halk bana bakar. Diyorum ki, bu iş düzgün gittikçe destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni, Cübbeli Ahmet hakkında çok konuşulacak çıkışta bulundu: Kasetlerini patlatalım Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni, Cübbeli Ahmet hakkında çok konuşulacak çıkışta bulundu: Kasetlerini patlatalım

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Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun - Son Dakika


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