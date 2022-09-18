Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı sözler: Çok din-devlet düşmanı var, onun için bir temizlik de icap edebilir - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı sözler: Çok din-devlet düşmanı var, onun için bir temizlik de icap edebilir

18.09.2022 20:42

"Cübbeli Ahmet Hoca" lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube kanalı üzerinden çarpıcı sözler kullandı. Ahmet Hoca, "Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir" diyerek ses getirecek ifadelere yer verdi.

Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube hesabından yaptığı sohbetlerde ilginç çıkışlarda bulunmaya devam ediyor. Ünlü'nün son sözleri yine çok ses getirecek cinsten oldu. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bu haftaki sohbetinde "uyarılarda" bulundu.

"TEMİZLİK GEREKEBİLİR"

İnsanlara "lükse düşmeyin" uyarsında bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir..." dedikten sonra ekledi:

"İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi..."

"ÇOK DİN-DEVLET DÜŞMANI VAR"

İşte Cübbeli Ahmet'in açıklamaları: Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir... Ne olur ne biter bilmiyorum ama "nakit" çok önemli bir şeydir. Bazı kere satacak malın olsa da ha dediğin zaman satamıyorsun. Birden bir piyasa çöküyor, evin var kaç tane aç kalıyorsun. Bir korona oldu kaç tane meslek yok oldu.

"İHTİYAÇLARINIZI KENARA KOYUN"

İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi..."

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Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Mahmut Ünlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı sözler: Çok din-devlet düşmanı var, onun için bir temizlik de icap edebilir - Son Dakika


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