Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı

24.06.2022 15:30

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine katılan Cübbeli Ahmet Hoca, kendisini yetiştiren Ustaosmanoğlu'nun ölümü karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. Ustaosmanoğlu için, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SEVENLERİ CENAZEYE AKIN ETTİ

Cenaze töreninde Ustaosmanoğlu'nun sevenlerinin yoğunluk oluşturduğu görüldü. Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de törene katılan isimler arasındaydı.

CÜBBELİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kameralara yansıyan Cübbeli Ahmet'in, son derece üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cübbeli Ahmet, Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği öğrenciler arasında yer alıyor.

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Mahmut Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


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