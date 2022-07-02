Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler

02.07.2022 16:53

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili sitemde bulunarak, "Cenazede bir vazife talibi değilim. Bir gece evvel aile kararıyla şöyle şöyle olacağını burada söyledim size ama mesele o değil. Mesele Efendi Hazretlerimize bir bardak su bile döktürmediler" dedi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, binlerce insanın katılımıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasi isim de katılmıştı.

CÜBBELİ GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

İsmailağa Cemaati'nin en tanınmış isimlerinden biri olan ve Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de cenazede hüngür hüngür ağladığı görüntülerle gündeme gelmişti. Cenazeden günler sonra suskunluğu bozan Ünlü, cemaat ile arasında sorunlar olduğuna dair söylentilere açıklık getirdi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Mahmut Ustaosmanoğlu isyanı: Cenazeye bir bardak su döktürmediler

"CENAZESİNE BİR BARDAK SU DÖKTÜRMEDİLER"

Cübbeli Ahmet yaptığı açıklamada, "Cenazede bir vazife talibi değilim. Bir gece evvel ne ilan ettim. 'Aile kararıyla şöyle şöyle olacağını burada söyledim size ama mesele o değil. Mesele Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerefisine su bile döktürmediler" ifadelerine yer verdi.

"ŞİMDİ YAYMIŞLAR CENAZEYİ O YIKADI"

Açıklamasının devamında cenazeyi yıkadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Cübbeli Ahmet, "Şimdi yaymışlar cenazeyi o yıkadı. Ne alakası var. Cenazeye su dökenlerde kim var biliyor musun? Bana 'Rus Papazı' diyen Saadettin Ustaosmanoğlu. Efendi hayattayken ben kalp krizi geçirdim, gidiyordum. Yani ecel belli değildi. Efendi hazretleri bize 'Evladım yolumu muhafaza edin' diye buyurdu. Biz onun için bu hususta hassasiyetimizle evvelden beri olduğu gibi devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler - Son Dakika


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