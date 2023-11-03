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İsmailağa Cemaati'nde Cübbeli Ahmet Hoca krizi: Defalarca uyardık - Son Dakika

İsmailağa Cemaati'nde Cübbeli Ahmet Hoca krizi: Defalarca uyardık

Son Güncelleme: 03.11.2023 14:33

Yaptığı açıklamalarla sık sık dikkatleri üzerine çeken Cübbeli Ahmet Hoca bu kez İsmailağa Cemaati'nde yarattığı krizle gündemde. İsmailağa Cemaati, Ahmet Ünlü'yü cemaatle ilgili konuları TV kanallarında dile getirdiği için uyarıldıklarını ancak Ünlü'nün özür dilemesine rağmen söylemlerine devam ettiğini açıkladı.

İsmailağa Cemaati, X hesabından bir yazı paylaştı. Yazıda, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün cemaat içindeki "mahrem" konuları kürsüye ve televizyonlara taşıdığına vurgu yapıldı.

Cemaatten yapılan açıklama şu şekilde;

"Bilinmelidir ki cemaatimizin ileri gelen kıymetli hocaları, Cübbeli Ahmet Hoca'yı evinde defaatle ziyaret etmiş ve cemaatle ilgili konuların umumun önünde kürsü veya televizyon kanallarında değil hususi meclislerde muhataplarıyla konuşulması gerektiğini ifade etmişlerdir.

"AYNI TAVRI SÜRDÜRMÜŞTÜR"

Yapılan bu görüşmelerde Cübbeli Ahmet Hoca da her seferinde özür beyan etmiş ve bu tür mahrem konuları kürsüye ve televizyon kanallarına taşımayacağına ve muhatapları ile bir araya gelerek görüşeceğine söz vermiştir. Buna rağmen, sohbetlerinde ve katıldığı televizyon programlarında, yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde alınan karara aykırı olarak yine cemaatimizin mahrem konularını açmış ve hiçbir görüşme olmamış gibi aynı tavrı sürdürmüştür.

"BUGÜNE KADAR DOĞRU BULMADIK"

İsmailağa İstişare Heyeti olarak, cemaatimizin iç meselesi olan konularda kamuoyunu meşgul etmemek ve mahrem esaslarımızı tartışma mahalline getirmemek için herhangi bir açıklama yapmayı bugüne kadar doğru bulmadık. Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) hâli hayatında zât-ı âlilerinden sonrasıyla ilgili herhangi bir şey konuşmayı tasavvufî ahlâk açısından uygun görmediğimiz gibi, Hasan Efendi Hazretlerimizden (Kuddise Sirruhû) sonrasıyla ilgili herhangi bir şey konuşmayı doğru bulmuyoruz. Akl-ı selîm sahiplerinin çağrılarının ortaya çıkardığı zarurete binaen bu açıklamayı yapmayı uygun gördük."

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Son Dakika Toplum İsmailağa Cemaati'nde Cübbeli Ahmet Hoca krizi: Defalarca uyardık - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati'nde Cübbeli Ahmet Hoca krizi: Defalarca uyardık - Son Dakika
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