Cübbeli Ahmet Hoca, teravih namazının hızlı kıldırılmasına kızdı: Böyle sapıklık olabilir mi? - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca, teravih namazının hızlı kıldırılmasına kızdı: Böyle sapıklık olabilir mi?

13.04.2022 16:43

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, teravih namazlarını hızlı kıldıran imamlara veryansın etti. Bu durumu "Sapıklık" olarak nitelendiren Cübbeli, "Ey Diyanet Ali Erbaş hocamız. Şunlara bir mukayet ol" ifadelerini kullandı.

Yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Cübbeli Ahmet Hoca, şimdi de iftar sohbetinde teravih namazıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu.

"BÖYLE SAPIKLIK OLABİLİR Mİ?"

Teravih namazını hızlı kıldıran hocalara sitem eden Cübbeli, "12 dakikada teravih bitirenler var. Böyle sapıklık olabilir mi? Kılma daha iyi. En azından günaha girmezsin. Ben öyle bir namaz kılmadım öyle bir imamın arkasında da kılmadım. Nerede hızlı imam var gidip ona kılıyorsun. Sana Allah teravih kılmadın diye cehenneme atmaz. Yatsının farzından dolayı atar. Sen burada teravih niye kılıyorsun. İlave sevaplar için" diye konuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA SESLENDİ

Açıklamasının devamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çağrıda bulunan Cübbeli, "Ey Diyanet Ali Erbaş hocamız. Şunlara bir mukayet ol ya. Salli okuyamıyoruz diyorlar nereye gidiyoruz ya." ifadelerini kullandı.

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Cübbeli Ahmet Hoca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca, teravih namazının hızlı kıldırılmasına kızdı: Böyle sapıklık olabilir mi? - Son Dakika


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