Cübbeli Ahmet Hoca'ya canlı yayında yüzüğünün ve bastonunun fiyatı soruldu

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. Programın bir yerinde Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet Hoca'ya yüzüğü ve bastonunu sordu.

"PAHALI DEĞİL, EL İŞÇİLİĞİ VAR"

Muvaffak olmak için bir şeyler taktığını ifade eden Cübbeli, "Yüzükte sorun yok. Bu yüzüğü Kapalıçarşı'dan bir hacı abi yaptı. Üzerinde ayet yazıyor. Pahalı değil, işçiliği var. Altın değil, gümüşü de 4-5 gram" şeklinde konuştu.

"MEDİNE'DEN BİR ARKADAŞIM GETİRDİ"

Ahmet Hakan'ın "Çok pahalı bir şeye benziyor" dediği bastonunu da Medine'den bir arkadaşının hediye getirdiğini belirten Cübbeli, "Çok pahalı bir şey değil. 100 liraya falan almıştır. Sorarız ona. Kıyafetlerimi eşim seçiyor. 2-3 seçenek hazırlıyor eşim. Eskiden bir havam vardı, şimdi doğallıktan devam ediyoruz. Bu cübbe olmadı dese laf dinlerim. Mevzuyu uzatmamak lazım ben laf dinlerim" dedi.