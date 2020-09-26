Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı - Son Dakika

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, " Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" sözleriyle ilgili emniyette verdiği ifadeyi anlattı. Emniyetteki ifadesinin 3 saat sürdüğünü ve 5 dosya götürdüğünü dile getiren Cübbeli Ahmet, "CNN'de geçen konuşmam çözülmüş. Moda mod kelime üzerine gidildi" ifadelerini kullandı.

"SORULAR KONUŞMAMDAKİ KELİMELER ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI"

Cübbeli Ahmet, Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. Türkiye'de bulunan Selefi derneklerin silahlandığını ve iç savaş çıkarmaya hazırlandığını söyleyen Cübbeli Ahmet, söz konusu iddiasıyla ilgili emniyette verdiği ifadeyi anlattı.

Cübbeli Ahmet, "Dün Emniyet'te 3 saat kadar oturduk. 5 tane dosya götürdüm. Her biri 3-4 sayfadan ibaret. Sorular konuşmamdaki kelimeler üzerine yoğunlaştı. CNN'de geçen konuşmam çözülmüş. Moda mod kelime üzerine gidildi. Bu kelimeler üzerinden Batman'da kimleri kast ediyorsunuz dendi. Batman ve Adıyaman üzerinde duruldu. 2000 meselesi soruldu. Orada da ismini verdim, bir abimiz bana dernek olarak bilgi vermişti. Devlette memuriyeti olmamakla birlikte bazı camialarda vazife yapmış abimiz. DEAŞ'ın senin üzerinde hazırlığı var gibi bana bazı bilgiler verdi. Selefiler çok artıyor dedi, 2000 kadar dernek dedi. Hatta benimle arabada konuştu, yol kenarına çektik. Bu bilgi doğru bilgi. Ben nakilci bir insanım. Nakilciliğe hocalığımdan alıştığım için, kelimesi kelimesine anlatırız" ifadelerini kullandı.