Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun? - Son Dakika

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 81 ilan edilen yasağı delerek bayramlaşma programı yapan ve bayram namazını cemaatle kılacağını söyleyen Alparslan Kuytul'a tepki gösterdi.

"SEN AKLINI PEYNİR EKMEKLE Mİ YEDİN?"

Cübbeli Ahmet, Alparslan Kuytul'un bayram namazı istemesini sosyal medya platformu Youtube kanalından eleştirdi ve şunları söyledi: "Bayram namazı neden yasak? Çünkü bizim iyiliğimiz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti yasak etti. Yok İçişleri Bakanlığı yasak etti yok Tayyip bey yasak etti... O çıkmış Kuytul mudur nedir ne biçim bir adam ya! İslama ihanettir dine hiyanettir diyor neymiş bayram namazımızı kıldırmıyorlar. Ya sen aklını peynirle mi yedin sen ajan mısın? Provokatör müsünüz ya? Milleti camide toplayıp korona mı yapsınlar orada. Bir kişinin iki kişinin ölümün sebep olursa katil mi olacaklar ya?"

"SEN NE YAPMAK İSTİYORSUN YA?"

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor yanaşmayın, bulunduğunuz yerden çıkmayın. Evinizde bulunun sebat edin. Sen ne yapmak istiyorsun ya? Bizde size ne dedik. Kardeşim açtık Youtube'dan kanal Allah herkese imkan vermiş. Otur evinde bayram namazımızı kılalım seccadelerde oturalım dualara amin diyelim. Zikirlerimizi çekelim ölmüşlerimize dualarımızı gönderelim. Ondan sonra evimizde sabah namazımızı kılalım bayram sabahı namazları var onları kılalım.

"MİLLETİ NİYE FİTNEYE SOKUYORSUN"

Bayram namazını kılamıyorsan camide bayram sabahı namazı var nafileler var anlatacağım onları dinle. Milleti niye fitneye sokuyorsun. Ama şu var biz madem camide toplanamıyoruz o zaman zikirde ibadette toplanma imkanımız var. Bizde Youtube'da toplanacağız. Allah bizi mağdur etmez ki ibadette."