Cübbeli Ahmet'ten asgari ücret açıklaması: Bu ne vicdansızlık - Son Dakika

Yaptığı sohbet esnasında iş insanlarının camii, çeşme yatırmasına değinen Cübbeli Ahmet, şuan gündemi meşgul eden asgari ücret konusuna da değindi.

"BU NE VİCDANSIZLIK"

Ünlü, "3 bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz diyorlar, nasıl geçinecek bu kişi ya? Nasıl geçinecek 4 kişi? Bu ne vicdansızlık? Ama maalesef Müslüman iş adamları, hacı efendiler 'senede 5 kere umreye gidiyorum' diyor. Uçakları, yatları katları var. Kaç kişi çalışıyor? Şu kadar. Kaç lira veriyorsun? Asgari ücret. El insaf ya, bu adam sana mesai harcıyor." ifadesini kullandı.