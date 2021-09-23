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Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı - Son Dakika

Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı

23.09.2021 15:33

"Çocuklarınızı imam hatipe ve ilahiyata göndermeyin" sözleri sonrası tepki toplayan Cübbeli Ahmet'ten yeni bir hamle geldi. Cübbeli Ahmet, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in kendisine destek amaçlı paylaştığı bir tweet'i RT etti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Cübbeli Ahmet'ın imam hatip liselerine yönelik açıklamaları gündem oldu.

"İMAM HATİPE GÖNDERMEYİN"

Cübbeli Ahmet, "Çocukları imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Müfredattaki şeye yorum katıyorlar. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

ŞİMŞİRGİL'İN PAYLAŞIMINI ALINTILAYARAK YANIT VERDİ

Bu açıklamalarının ardından bir kesimin tepkisini çeken Cübbeli Ahmet'ten yeni bir hamle geldi. Cübbeli'nin tepkilere ilk yanıtı Twitter hesabından Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in tweet'ini RT etmesi oldu. Şimşirgil'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Haşa Kur'an-ı Kerim Allah kelamı değil; Kur'an'daki kıssalar Peygamber sözüdür; Kur'an-ı Kerim tarihseldir diyen şarlatanları görmüyorlardı... Cübbeli Ahmet Hoca'nın hedefi, imam hatipler değil orada verilen eğitim anlayın artık!"

Cübbeli Ahmet imam hatip sözlerine yönelik tepkilere, alıntıladığı bir tweet'le yanıt verdi
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı

Ahmet Şimşirgil, İmam Hatip, CNN Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Ahmet Şallı: Kur’an ; Allah’ın dileklerinin, Hz Cebrail ve izin verilen diğer meleklerin ve peygamberin kendi sözleriyle bildirmesiyle ; zaman zaman da Hz. Cebrail'in dilinden Yaratıcının bizzat müdahale edip seslenmesiyle oluşmuştur. Örfi durum ayetlerinin lafzı, Yaratıcı’nın izni ile meleklere ve elçiye ait olup ; manası veya amacı yaratıcıya aittir. Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı - Son Dakika
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