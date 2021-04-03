CÜBBELİ HOCA'NIN KIZININ DÜĞÜNÜNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI içeriden görüntü - Son Dakika

CÜBBELİ HOCA'NIN KIZININ DÜĞÜNÜNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI içeriden görüntü

03.04.2021 18:15

/İstanbul DHA - KAMUOYUNDA Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kızını Ümraniye'de çok sayıda kişinin katıldığı düğünle evlendirdi.

Harun UYANIK - Buğra BENLİOĞLU -/ İstanbul DHA - KAMUOYUNDA Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kızını Ümraniye'de çok sayıda kişinin katıldığı düğünle evlendirdi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Sare ile Şaban Zengin'in oğlu Muhammet Hüseyin Zengin Ümraniye'de bir düğün salonunda evlendi.

Düğün için öğle saatlerinden itibaren çok sayıda davetli salona geldi. Davetlilerin bir bölümü salonun giriş kapısından HES kodu uygulamasıyla alınırken, bir bölümü ise otoparktan girdi. Düğün öncesi, bir kişinin iki seyyar hoparlör ve imam cübbesi ile içeri girdiği görüldü. Gelin arabası için ise beyaz renkli lüks bir araç seçildi. Kadınlar ve erkekler bölümü olarak salon ikiye bölündü. Düğün öncesince davetli Ahmet Mahmut Ünlü karşıladı. Düğün kuran okunarak başladı. Erkekler tarafında okunan Kuran, kadınlar tarafına ise projeksiyonla yansıtıldı. Saat 16.00'da başlayan düğün devam ediyor.

BİR SAAT VE 50 KİŞİ SINIRI VAR

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede bu hafta sonuna özel, düzenlenecek düğün ve nikahlar için karar yer aldı. Yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla düğün ve nikah merasimi yapılabilecek.

CÜBBELİ HOCA'NIN KIZININ DÜĞÜNÜNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI içeriden görüntü
CÜBBELİ HOCA'NIN KIZININ DÜĞÜNÜNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI içeriden görüntü
CÜBBELİ HOCA'NIN KIZININ DÜĞÜNÜNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI içeriden görüntü
CÜBBELİ HOCA'NIN KIZININ DÜĞÜNÜNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI içeriden görüntü

Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul, Ümraniye, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CÜBBELİ HOCA'NIN KIZININ DÜĞÜNÜNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI içeriden görüntü - Son Dakika


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