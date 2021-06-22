Cube Incubation, mentorluk programını global ölçeğe taşıyor

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, 2021'de Türkiye'de başlattığı ve bugün 160 mentor ile 100 girişimcinin yer aldığı mentorluk programını global ölçeğe taşıyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 hedefleri arasında olan ve global arenaya açılma stratejisi kapsamında uygulanmaya başlanacak Global Startup Mentorship programı Cube Incubation'ı global arenadaki girişimciler için de bir merkez olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor.

Program kapsamında dünyanın farklı ülkelerindeki girişim ekosisteminden deneyimli yöneticiler mentor olarak programa dahil edilecek ve söz konusu mentorlar yine dünyanın farklı ülkelerindeki girişimcilere mentorluk desteği sunacak.

Projenin ana amacını girişimcilerden önce girişimcilere destek veren ekosistem aktörleri olarak mentorları globale açma stratejisi oluşturuyor.

Bir girişimcinin farklı ülke pazarlarına erişebilmesi için öncelikle onlara destek veren ekosistem aktörlerinin global ilişkilere sahip olması gerekliliğinden hareket eden Cube Incubation'ın yeni programına seçilecek mentorlar 12 kişiden oluşan Early Adopters kurulu danışmanlığında belirlenecek.

Mentorlar kendi ülkelerindeki ekosistemleri ve gelişmeleri diğer mentorlarla paylaşacak

Global Startup Mentorship Programında ilk etapta mentorlara yönelik ekosistem paylaşım etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor.

Bu etkinlikleri kapsamında farklı ülkelerin girişim ekosisteminde yer alan mentorlar kendi ülkelerindeki ekosistemleri ve gelişmeleri diğer mentorlarla paylaşacak.

Her etkinlikte 3 farklı ülkeden mentorun paylaşım yapması hedefleniyor. Böylece programa katılan mentorlar farklı ülkelerdeki ekosistemlerden doğrudan kontaklar bularak iş ağlarını genişletebilecekler ve o ülkelerdeki girişimcilik ekosistemi fırsatlarından hem kişisel olarak hem de kurumları adına yararlanma şansına da ulaşabilecekler.

Özellikle de kişisel olarak farklı ülkelerin girişimcilik ekosistemlerindeki inovasyon yöneticiliği, hızlandırma programı yöneticiliği, melek yatırımcılık, girişimcilik gibi birçok kariyer fırsatına doğrudan erişebilecekler.

Programın ikinci ayağında ise programda yer alan mentorlar, dünyanın farklı ülkelerindeki girişimcilerle bir araya getirilecek.

Böylelikle startuplar farklı ülkelerdeki mentorlarla temas kurarak hem hedefledikleri ülke pazarları hakkında bilgi sahibi olmuş olacaklar hem de ulaşmak istedikleri müşterilere, firmalara, yatırım fonlarına, hızlandırma programlarına ulaşmak için doğrudan kontaklar bulmuş olacaklar.

Mentorlar da yeni teknolojileri, startupları, iş modellerini, yatırım fırsatlarını kolayca öğrenebilecekler.

Programla ilgili detaylı bilgiler Cube Incubation web sitesinde yer alıyor.

"2021 yılı kuluçka merkezimiz için global arenada varlık gösterme hedefinin yoğunlaştığı bir yıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Cube Incubation'ın Global Startup Mentorluk programıyla dünya genelinde girişim ekosisteminin kalbinde yer almaya hazırlandığını belirtti.

Topçu, şunları kaydetti:

"2021 yılı kuluçka merkezimiz için global arenada varlık gösterme hedefinin yoğunlaştığı bir yıldı. Bu yıl Türkiye özelinde uygulamaya aldığımız mentorluk programımızda birbirinden değerli, araştırmalarıyla, görüşleriyle ekosisteme yön veren 160 mentora ulaşarak bu programı globale taşımak da bu hedefimize bir adım daha yaklaştırdı bizi. Türkiye'de toplamda 100 girişimcimiz mentorlar desteğiyle işlerini nasıl geliştirebileceklerini ve sürdürülebilir hale getirebileceklerini öğrendiler. Şimdi bu programı global girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için de uygulamaya başlayacağız. Özellikle derin teknoloji girişimcilerimin dünya genelinde artan mentor ihtiyaçlarını bu program kapsamında gidermeyi hedefliyoruz. Ülkemiz açısından da son derece kritik olan bu programın daha da geliştirilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz."