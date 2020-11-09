Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl - Son Dakika

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl

09.11.2020 12:55
Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, yıllar sonra vatandaşların yeniden uğrak noktası oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, yıllar sonra vatandaşların yeniden uğrak noktası oldu. Ankara'da kış güneşinin yüzünü gösterdiği şu günlerde Başkentliler aileleriyle birlikte Çubuk-1 Barajı'na akın ederek, hafta sonunun keyfini çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde açılışını yaptığı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı eski günlerine geri döndü.

Yenilenen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, bisiklet yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası, spor sahası, muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barından yeni görüntüsüyle göz kamaştıran Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Başkentlilerin yeniden uğrak adresi oldu.

Başkentliler hafta sonu baraja akın etti

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve tepeden tırnağa restore edilerek çevre düzenlemesi yapılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, kış güneşinin yüzünü gösterdiği hafta sonunda Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilen Başkentlilerin aileleriyle birlikte adeta akın ettiği 413 bin metrekarelik alana sahip olan Çubuk-1 Barajı, cıvıl cıvıl bir görüntüye ev sahipliği yaptı. Tarihi öneminin yanı sıra merkeze yakınlığı nedeniyle vatandaşların çocuklarıyla birlikte gelmeyi tercih ettiği baraj; oyun oynayan, bisiklete binen çocukların sesleriyle yankılandı. - ANKARA

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl
Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl
Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl
Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl
Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mansur Yavaş, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl - Son Dakika


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