Çubuk 1 Barajı, yeni görünümüyle açılış için gün sayıyor - Son Dakika

ANKARA'da baştan aşağı restore edilen ve çevre düzenlemesi yapılan Çubuk Barajı Rekreasyon Alanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak.

Açılış, pandemi nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) TV ve sosyal medya hesaplarından yapılacak olan canlı yayınla takip edilebilecek. Açılış öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk 1 Barajı'nda devam eden çalışmaları inceledi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ASKİ Genel Müdürlüğü ve ANFA koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Çubuk 1 Barajı, Atatürk Köşkü'ne kadar yenilendi. Atatürk tarafından kullanılan Atatürk Köşkü'nde yapılan tadilat çalışmaları tamamlanırken, köşkte o döneme ait tarihi nitelikte resimler sergilenerek vatandaşların ziyaretine açılacak.

BARAJDA ÖNCE DİP TEMİZLİĞİ YAPILDI

Ekipler tarafından öncelikle Çubuk 1 Barajı ve çevresinde yükselen kötü kokular nedeniyle dip çamur temizliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ağırlıklı olarak fiziksel yöntemler (kurutma) kullanarak yaklaşık 400 bin TL liralık tasarruf sağladı. Mesire alanı olarak da kullanılan Çubuk 1 Baraj Gölü yapılan temizlik çalışmaları sonrası değişirken, Kamil Ocak, Şevkat, Hasköy, Subay Evleri, Güçlü Kaya, Kalaba, Gümüşdere Basınevleri, Baraj, Solfasol, Güneşevler ve Doğu Mahallelerini kapsayan Çubuk Havzası'nda çevre kirliliği ve kötü koku ortadan kaldırıldı. Yaklaşık 413 bin metrekarelik bir alana sahip olan Çubuk-1 Barajı, kapsamlı bakım ve peyzaj çalışmasıyla yenilendi. Rekreasyon ve dinlenme amaçlı yeniden kullanıma açılacak olan Çubuk 1 Barajı, doğası, piknik alanları, yürüyüş yolları ve oyun alanları ile Başkentliler için aileleriyle birlikle vakit geçirebileceği en büyük açık yeşil alanlardan biri olacak.