Çubuk'a doğalgaz abone merkezi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'a doğalgaz abone merkezi açılıyor - Son Dakika

Çubuk'a doğalgaz abone merkezi açılıyor

6 saat önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede doğalgaz abone merkezi açılması için çalışmaların başladığını söyledi.

Çubuk'a doğalgaz abone merkezi açılıyor, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede doğalgaz abone merkezi açılması için çalışmaların başladığını söyledi.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Faruk Coşkun ile birlikte doğalgaz abone merkezinin açılacağı Çubukabad Pazar ve İş Merkezinde incelemeler yapan Başkan Demirbaş, merkezin açılmasıyla ilçe sakinlerinin Ankara merkeze ve Pursaklar'a gitmeyeceğini belirtti.

Demirbaş, "İnşallah burada hayırlı hizmetler yapılır. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Genel Müdürüyle yaptığımız görüşmeler sonucu sağ olsunlar talebimizi geri çevirmeyerek, ilçemizde uzun yıllardır sorun olan abone merkezini açamaya karar verdiler. İnşallah vatandaşlarımız doğalgaz ile ilgili tüm iş ve işlemlerini bundan sonra buradaki merkezde halledecekler. Vatandaşlarımızın bir talebini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Faruk Coşkun ise genel müdürlerinin talimatıyla Çubuk'ta incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Çubuk Abone Merkezi, 08.00-16.30 saatleri arasında hizmet verecek. Abonelik işlemi için tapu veya kira kontratı, kimlik fotokopisi ve tesisat projesinin onaylandığına dair iş bitim kağıdı getirilmesi gerekiyor. Doğalgaz fatura ödeme işlemleri ise PTT ve banka şubeleri ile bankaların internet şubelerinden yapılacak.

Çubuk, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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