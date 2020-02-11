Çubuk Akademisinde "Resim ve Karikatürün Şifresi" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk Akademisinde 'Resim ve Karikatürün Şifresi' semineri - Son Dakika

Çubuk Akademisinde "Resim ve Karikatürün Şifresi" semineri

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde üstün yetenekli öğrencilerin eğitilmesi amacıyla kurulan Çubuk Akademisi'nde "Resim ve Karikatürün Şifresi" adlı seminer düzenlendi.

Çubuk Akademisinde

Ankara'nın Çubuk ilçesinde üstün yetenekli öğrencilerin eğitilmesi amacıyla kurulan Çubuk Akademisi'nde "Resim ve Karikatürün Şifresi" adlı seminer düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde, ressam ve karikatürist Hakkı Uslu tarafından verilen seminer öncesi konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç, bu tarz seminerlerin öğrencilerin gelişimlerine büyük katkı sağladığını söyledi.

Kılıç, 2014'ten günümüze kadar uygulanan Çubuk Akademi çalışmasından 769 öğrencinin faydalandığına işaret ederek, "Yapılan çalışmaların etkili ve verimli olduğuna inanıyorum. İlçemizde bu ve buna benzer çalışmaları artarak devam ettireceğiz." dedi.

Ressam ve karikatürist Uslu ise hayatı ve mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Hayat mücadelesini ve ressam olma yolunda yaşadıkları zorlukları anlatan Uslu, sanattan tasarıma, yetenekten yaşam sevgisine kadar birçok konuda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Uslu, yaptığı çalışmaları slayt eşliğinde öğrencilere gösterdi.

Seminer sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç, Uslu'ya teşekkür ederek çiçek verdi.

Ankara, Ressam, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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