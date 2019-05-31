Son Dakika Haberleri: Çubuk Atatürk Parkı'ndaki büfeler kaldırılıyor
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Çubuk Atatürk Parkı'ndaki büfeler kaldırılıyor

1 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehir merkezindeki parkın kenarında 2 büfenin belediye ekipleri tarafından kaldırılması çalışması başlatıldı.

Çubuk Atatürk Parkı'ndaki büfeler kaldırılıyor, System.String[]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehir merkezindeki parkın kenarında 2 büfenin belediye ekipleri tarafından kaldırılması çalışması başlatıldı.
Çubuk Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Atatürk Parkındaki büfeleri parkı görünür kılarak kent meydanı oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırmaya başladı. Kaldırılan büfelerin bulunduğu alanlar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım yapılarak Atatürk Parkı'na dahil edilecek.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kaldırılan büfelerin olduğu alanda teknik ekibiyle birlikte inceleme yaptı.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Demirbaş, şunları söyledi:
"İlçemizin merkezinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki kafeterya ve yumurta satışı yapılan ve bazılarının da depo olarak kullanıldığı 2 büfeyi buradan kaldırdık. Hem ilçe merkezinde bir meydan oluşturmak, hem çocuklarımızın ve ailelerinin nefes alacağı bir alan oluşturmak hem de bu alandaki kötü görüntüye son vermek amacıyla büfe sahipleriyle görüşmelerimizi tamamlayarak bu alanı boşalttık. Bu çalışmayla tören ve etkinliklerin yapıldığı Atatürk Parkımızın nefes almasını sağlamış olduk. Bölge esnafımızın da talepleri doğrultusunda bu alanı güvenli ve açık bir bölge haline getirdik."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:01 Kaynak: AA
Çubuk Belediyesi, Ankara, Çubuk, Güncel
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