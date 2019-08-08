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Çubuk Başkanı Demirbaş, hayvan pazarını denetledi

22 dakika önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede kurulan hayvan pazarını zabıta ekipleri ile denetledi.

Çubuk Başkanı Demirbaş, hayvan pazarını denetledi, System.String[]
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede kurulan hayvan pazarını zabıta ekipleri ile denetledi.
Çubuk'ta perşembe ve pazar günleri kurulan hayvan pazarının, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın üçüncüsü gününe kadara açık olacağı belirtildi.
Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, pazar yerinde incelemelerde bulunarak, sağlık işleri ve zabıta ekiplerinden bilgi aldı.
Pazarda besicilerle ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla da bir araya gelen Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle pazarda her türlü tedbirin alındığını belirtti.
Yaklaşık bir aydır pazarda kurbanlık satışlarının devam ettiğini aktaran Demirbaş, "Arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre 2 binin üzerinde kurbanlık bugün pazara giriş ve çıkış yaptı. Bu güzel bir rakam diye düşünüyorum." dedi.
Alıcı ve satıcılar arasındaki pazarlıklara da arabuluculuk yapan Demirbaş, "Sektörün zorluklarını çok iyi biliyorum. Burada olduğumuzda hatıralarımız gözümüzde canlanıyor. Onlarla bir arada bulunmaktan son derece mutlu oluyoruz." diye konuştu.
Kurban pazarlığına yardım eden, satıcıları dinleyen Demirbaş, aileleriyle kurbanlık satmak için pazara gelen çocuklarla da yakından ilgilendi.
Hayvan pazarındaki ziyaretin ardından Girişim Et Entegre AŞ'ye ait mezbahana tesislerini inceleyen Başkan Demirbaş, tesisi hakkında firma sahipleri Orhan Demirer ve Mustafa Demir'den bilgi aldı.
Baki Demirbaş, Zabıta, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:03 Kaynak: AA
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