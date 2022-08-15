Belediye başkanının makam aracı otizmli çocuğun sünnet arabası oldu - Son Dakika
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Belediye başkanının makam aracı otizmli çocuğun sünnet arabası oldu

15.08.2022 11:30
Belediye başkanının makam aracı otizmli çocuğun sünnet arabası oldu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş makam aracını, 9 yaşındaki otizmli Eren Süleyman Yiğit'in sünnet arabası olarak tahsis etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş makam aracını, 9 yaşındaki otizmli Eren Süleyman Yiğit'in sünnet arabası olarak tahsis etti.

Eren Süleyman'ın annesi Neslihan ve babası Ali Yiğit, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın makam aracının sünnet arabası olması isteğinde bulundu. Demirbaş, ailenin talebinin karşılanması için yetkililere talimat verdi.

Süslenen makam aracı, Eren Süleyman'ı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden alarak, sünnet töreni için bir süre ilçe merkezinde gezdirdi.

Daha sonra sünnet törenine katılan ve Eren Süleyman'a oyuncak hediye eden Demirbaş, "İlçemizde tüm evlatlarımız bizim en değerlilerimiz, başımızın tacı. Onların yanında olmak boynumuzun borcu. Vatandaşlarımızın her daim yanlarındayız. Bugün makam aracımızı Eren Süleyman'ın sünnet aracı yaptık, ondan da ayrıca gurur duyuyorum." dedi.

Oğlunu sünnet ettirmenin mutluğunu yaşadığını anlatan baba Ali Yiğit de "Belediye başkanımızdan yardım istedik, sağ olsun o da bizi kırmadı. Yardım elini uzattı ve makam aracını sünnet arabası olarak tahsis etti. Bizi yalnız bırakmayan başkanımızdan ve belediye çalışanlarından Allah razı olsun." diye konuştu.

Anne Neslihan Yiğit de her ailenin oğlunun sünnet düğününü görmeyi hayal ettiğini belirterek, "Bir taraftan hüzünlüyüm bir taraftan mutluyum. Çok şükür bu anı kutlayabiliyoruz. Eren çok mutlu oldu. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz." İfadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Süleyman Yiğit, Baki Demirbaş, Ali Yiğit, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye başkanının makam aracı otizmli çocuğun sünnet arabası oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye başkanının makam aracı otizmli çocuğun sünnet arabası oldu - Son Dakika
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