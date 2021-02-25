Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, millet bahçesi inşaatını inceledi - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, millet bahçesi inşaatını inceledi

25.02.2021 12:03
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, millet bahçesi inşaatını inceledi, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 52 bin metrekare alana kurulan Çubuk Millet Bahçesi'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 52 bin metrekare alana kurulan Çubuk Millet Bahçesi'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma koordinatörü Uğur Güven'den çalışmalar hakkında bilgi alan Demirbaş, millet bahçesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesinin arkasına kurulduğunu aktardı.

Projede millet kıraathanesi, kütüphane, spor alanları ve sosyal donatı alanların yer alacağını ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bitki ve peyzajıyla sadece ilçemizde değil Ankara'ya da yeni bir soluk getirecek millet bahçemizin çalışmaları başladı. Millet bahçemiz İnşallah 200 gün içerisinde tamamlanacak. Yaklaşık 52 bin metrekare alanda yapılacak. Yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, koşu ve yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gönül rahatlığıyla koşup oynayabileceği oyun alanları, ilçemizin ekonomik değerlerinden vişne bahçesi, yöresel ürünler pazarı ve çiçekli bitkiler ile vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebileceği çok güzel bir yaşam alanı olacak. Vatandaşlarımızın her daim ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçemizde tema bahçeleri, futbol, basketbol, voleybol sahası ile tenis kortu gibi spor alanlar da yer alacak."

Baki Demirbaş, Uğur Güven, İnşaat, Toki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, millet bahçesi inşaatını inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! "Ülkede darbe girişimi var, sokağa çıkın" diyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı Son Dakika: Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı dudaklarına dolgu yaptırdı Türkiye'de bir ilk! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirginlik yaratacak aşı açıklaması: Mutasyona karşı etkili olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz Sondaj kuyusundan çıkan buhar alev alınca, "doğal gaz" bulduk diye sevindiler Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi         
11:29
Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor         
11:11
Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu         
11:05
Korona geçiren çocuklarda ölümcül MIS-C tehlikesi! Prof. Dr. Ceyhan belirtileri sıralayıp uyardı Korona geçiren çocuklarda ölümcül MIS-C tehlikesi! Prof. Dr. Ceyhan belirtileri sıralayıp uyardı         
10:40
İstanbul'daki ağaçlarda Teke böceği tehlikesi! Yüzlercesinde yaşıyorlar İstanbul'daki ağaçlarda Teke böceği tehlikesi! Yüzlercesinde yaşıyorlar         
10:22
Sosyal medya dolandırıcıları durmak bilmiyor! Sarı peruk sipariş etti, kutudan palyaço peruğu çıktı Sosyal medya dolandırıcıları durmak bilmiyor! Sarı peruk sipariş etti, kutudan palyaço peruğu çıktı         
09:56
Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı         
09:33
Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti         
09:30
Kamerasız ve tuşlu telefonlara rağbet patladı! Telefonculardaki stoklar neredeyse tükendi Kamerasız ve tuşlu telefonlara rağbet patladı! Telefonculardaki stoklar neredeyse tükendi         
08:48
Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak         
08:39
Göbeklitepe'nin minyatürlerini yapıp 5 bin TL'ye kadar satan girişimci, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor Göbeklitepe'nin minyatürlerini yapıp 5 bin TL'ye kadar satan girişimci, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor         
08:08
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı         
19:03
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırırken çekilen görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırırken çekilen görüntüleri internete sızdı         
17:46
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak         
15:21
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 12:12:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, millet bahçesi inşaatını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei