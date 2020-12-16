Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş yeni projelerini anlattı - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2021 yılında hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, insan odaklı bir hizmet anlayışını benimsediklerini, istihdama yönelik çalışmalar başta olmak üzere kültürel ve sosyal belediyecilik ilkesi kapsamında sosyal donatı alanları, park ve yeşil alanlar ile sosyal ve sportif faaliyetlere destek verdiklerini bildirdi.

İlçenin her bir kuruşunu en iyi şekilde hizmete dönüştürmek için çalıştıklarını vurgulayan Demirbaş, hem ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar yaptıklarını hem de ilçenin ekonomisini canlandıracak projeleri hayata geçirmeye başladıklarını aktardı.

Söz verdikleri çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini kaydeden Demirbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Köprü genişletme ve Çay Sokak'taki sokak sağlıklaştırma projemizi tamamladık. Çubuk Çayı üzerindeki köprülerimizi hem genişlettik hem de şık bir görünüme kavuşturduk. Bunun yanında Millet Bahçesi Projemizi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yürütüyoruz. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu, dinlenme noktaları, yöresel ürünler pazarı, kütüphane, millet kıraathanesi gibi birçok sosyal donatı alanının da olduğu güzel bir proje olacak. İnşallah 2021 sonunda bitmiş olacak. İlçemizi güzelleştirecek ve turizme destek verecek cephe giydirmesi ve sokak sağlıklaştırma projemizi de inşallah 2021 yılında hayata geçireceğiz. Çarşı merkezindeki numaralı sokaklardan 10. Sokak ve Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerinden başlayacak projemizle hem görüntü kirliliği ortadan kalkacak hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Kapalı yarı olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksi projemize başladık, çalışmalarımız devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Sanayi Caddesi'nde bulunan eski canlı hayvan pazarının olduğu alana yöresel ürünler pazarı oluşturulması ile ilgi proje çalışmalarımız başladı. İlçemizde üretime ve üreticiye büyük destek sağlayacak projemizi de inşallah onu kısa sürede hayata geçireceğiz."

Demirbaş, ilçe halkına istihdam sağlamak amacıyla yatırım yapacaklara kapılarını sonuna kadar açtıklarını belirtti.

Çubuk Kent Meydanı Projesi için çalışmalara başladıklarını duyuran Demirbaş, "İlçenin nefes alması için kent meydanı yapacağız. Toplam 2 bin 400 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu yapacağız. Kurban Tepe Sosyal Tesisleri'ni yıkarak yerine çok amaçlı kültür merkezi ve konferans salonu yapılacağız. İlçede sportif faaliyetleri artırmak için çok amaçlı spor salonu yapılması için çalışmalara başlandı. İnşallah en kısa sürede yeni salonumuz da hizmete alınacak." bilgisini paylaştı.