Çubuk Belediye Başkanı Başkan Mehmet Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Yiğiner, ziyaretinde Başkan Demirbaş'a, pandemi döneminde ilçedeki esnaf odaları ve esnaflara yönelik yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş ise, her zaman esnafın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti.

Çin'de başlayan ve bütün dünyada etkisini gösteren Kovid -19 nedeniyle tüm dünyada esnafın etkilendiğini dile getiren Başkan Demirbaş, şöyle konuştu:

"Esnaflarımız bizim için çok değerlidir. Hem odalarımızı hem de esnafımızın sık sık ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz. Pandemi döneminde de esnaflarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. İlk günden itibaren tüm esnaflarımızın iş yerlerini sürekli dezenfekte ederken, maske, kolonya ve dezenfektan dağıttık. Otobüs, dolmuş ve taksilerimizi sürekli dezenfekte ederek hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı salgına karşı korumaya çalıştık. Belediye, esnaf ve vatandaş el ele bu süreci en iyi şekilde atlatmak için büyük çaba içerisinde olduk. Sizlerin yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İlçemizi daha da güzelleştirmek ve değiştirmek için inşallah yoğun gayretler içinde olacağız. Görev süremiz boyunca eşit hizmet anlayışı ile vatandaş odaklı hizmet verirken, esnaf ve sanatkarlarımıza da her zaman kapımız sonuna kadar açık olacaktır."

Ziyarete Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu ve Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da yer aldı.